    США вывезли из Турции предполагаемого члена «Катаиб Хезболла»

    Вашингтон обвиняет гражданина Ирака в причастности к подготовке атак против американских и израильских интересов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: x.com / @NewYorkFBI

    Министерство юстиции США сообщило об аресте и доставке на американскую территорию гражданина Ирака Мохаммеда Бакера Саада Дауда ас-Саади, которого Вашингтон считает высокопоставленным членом поддерживаемой Ираном группировки «Катаиб Хезболла».

    По данным американских властей, ас-Саади предъявлены шесть обвинений, связанных с терроризмом, включая оказание материальной поддержки иностранной террористической организации, подготовку террористических атак и сговор с целью подрыва общественных объектов.

    Прокуратура Южного округа Нью-Йорка утверждает, что ас-Саади координировал или поддерживал около 20 атак и попыток атак против американских интересов в Европе, Канаде и США.

    В обвинительном заключении сообщается, что предполагаемые нападения включали взрывы, поджоги и нападения на объекты, связанные с США и Израилем.

    Американские следователи также утверждают, что ас-Саади обсуждал возможные атаки на территории США, включая цели в Нью-Йорке, Калифорнии и Аризоне.

    По данным ABC News и адвоката обвиняемого Эндрю Далака, ас-Саади был задержан в Турции, после чего передан американской стороне.

    Директор ФБР Каш Патель заявил, что операция по задержанию проводилась сотрудниками ФБР при содействии американских дипломатов в Анкаре.

    Власти Турции и Ирака ситуацию не комментировали.

    Министерство юстиции США и независимые эксперты считают, что «Катаиб Хезболла» действует под руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    Как отмечает Reuters, обвинения были выдвинуты на фоне усиленного внимания Вашингтона к поддерживаемым Ираном вооруженным группировкам после эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Адвокат ас-Саади отказался комментировать суть обвинений, заявив, что говорить о деталях дела пока преждевременно. При этом он выразил обеспокоенность условиями содержания своего подзащитного, который, по его словам, находится в одиночной камере.

    Арсен Утешев
