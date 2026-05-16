США вывезли из Турции предполагаемого члена «Катаиб Хезболла»

Вашингтон обвиняет гражданина Ирака в причастности к подготовке атак против американских и израильских интересов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Министерство юстиции США сообщило об аресте и доставке на американскую территорию гражданина Ирака Мохаммеда Бакера Саада Дауда ас-Саади, которого Вашингтон считает высокопоставленным членом поддерживаемой Ираном группировки «Катаиб Хезболла».

По данным американских властей, ас-Саади предъявлены шесть обвинений, связанных с терроризмом, включая оказание материальной поддержки иностранной террористической организации, подготовку террористических атак и сговор с целью подрыва общественных объектов.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка утверждает, что ас-Саади координировал или поддерживал около 20 атак и попыток атак против американских интересов в Европе, Канаде и США.

В обвинительном заключении сообщается, что предполагаемые нападения включали взрывы, поджоги и нападения на объекты, связанные с США и Израилем.

Американские следователи также утверждают, что ас-Саади обсуждал возможные атаки на территории США, включая цели в Нью-Йорке, Калифорнии и Аризоне.

По данным ABC News и адвоката обвиняемого Эндрю Далака, ас-Саади был задержан в Турции, после чего передан американской стороне.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что операция по задержанию проводилась сотрудниками ФБР при содействии американских дипломатов в Анкаре.

Власти Турции и Ирака ситуацию не комментировали.

Министерство юстиции США и независимые эксперты считают, что «Катаиб Хезболла» действует под руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Как отмечает Reuters, обвинения были выдвинуты на фоне усиленного внимания Вашингтона к поддерживаемым Ираном вооруженным группировкам после эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

Адвокат ас-Саади отказался комментировать суть обвинений, заявив, что говорить о деталях дела пока преждевременно. При этом он выразил обеспокоенность условиями содержания своего подзащитного, который, по его словам, находится в одиночной камере.

