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    США ужесточили визовый режим для иностранной прессы и студентов

    США ужесточили визовый режим для иностранной прессы и студентов, ограничив срок пребывания, говорится в уведомлении ведомства в Федеральном реестре, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: study-america.org

    Журналисты смогут въезжать в США для работы на срок не более 240 дней, а затем в случае необходимости продлить его.

    Для граждан Китая срок предлагается ограничить 90 днями.

    Студенты и лица, приезжающие по обмену, смогут находиться в стране в течение обучения или длительности программы обмена, но не более четырех лет.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    О планах США по сокращению разрешенного срока пребывания в стране для иностранных студентов и журналистов, мы писали в прошлом году.

    СМИ Америка Виза ТАСС Журналист Студенты США
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор