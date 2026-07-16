США ужесточили визовый режим для иностранной прессы и студентов, ограничив срок пребывания, говорится в уведомлении ведомства в Федеральном реестре, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Журналисты смогут въезжать в США для работы на срок не более 240 дней, а затем в случае необходимости продлить его.

Для граждан Китая срок предлагается ограничить 90 днями.

Студенты и лица, приезжающие по обмену, смогут находиться в стране в течение обучения или длительности программы обмена, но не более четырех лет.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

О планах США по сокращению разрешенного срока пребывания в стране для иностранных студентов и журналистов, мы писали в прошлом году.