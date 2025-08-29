Администрация Трампа ужесточит визовые правила для студентов и журналистов

Эта мера является частью более масштабных действий президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией по всей стране, отмечает The Nation..

Сообщается, что Министерство внутренней безопасности (DHS) рассматривает возможность ужесточения правил выдачи виз F для иностранных студентов, виз J для участников программ обмена и виз I для представителей прессы.

Согласно предлагаемым изменениям, срок пребывания в стране для обладателей студенческих виз и виз по обмену будет ограничен четырьмя годами, журналистам будет разрешено находиться в стране не более 240 дней, а китайским репортерам — только 90 дней.

По данным правительства США, в 2024 году в стране находилось около 1,6 млн иностранных студентов с визой F., примерно 355 000 участников программ обмена и 13 000 представителей СМИ, сообщает ABC News.

Администрация Трампа заявила в предложенном постановлении, что эти изменения необходимы для более эффективного «мониторинга и контроля» за обладателями виз, пока они находятся в Соединённых Штатах.

У общественности будет 30 дней на то, чтобы прокомментировать эту меру, которая является зеркальным отражением предложения, выдвинутого в 2020 году в конце первого президентского срока Трампа.

Ранее сообщалось, что США приостанавливают выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков.