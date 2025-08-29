РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:45, 28 Август 2025 | GMT +5

    Администрация Трампа ужесточит визовые правила для студентов и журналистов

    Согласно предложению правительства, обнародованному 27 августа, США планируют сократить разрешённый срок пребывания в стране для иностранных студентов и журналистов, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    ю
    Фото: study-america.org

    Эта мера является частью более масштабных действий президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией по всей стране, отмечает The Nation..

    Сообщается, что Министерство внутренней безопасности (DHS) рассматривает возможность ужесточения правил выдачи виз F для иностранных студентов, виз J для участников программ обмена и виз I для представителей прессы.

    Согласно предлагаемым изменениям, срок пребывания в стране для обладателей студенческих виз и виз по обмену будет ограничен четырьмя годами, журналистам будет разрешено находиться в стране не более 240 дней, а китайским репортерам — только 90 дней.

    По данным правительства США, в 2024 году в стране находилось около 1,6 млн иностранных студентов с визой F., примерно 355 000 участников программ обмена и 13 000 представителей СМИ, сообщает ABC News.

    Администрация Трампа заявила в предложенном постановлении, что эти изменения необходимы для более эффективного «мониторинга и контроля» за обладателями виз, пока они находятся в Соединённых Штатах.

    У общественности будет 30 дней на то, чтобы прокомментировать эту меру, которая является зеркальным отражением предложения, выдвинутого в 2020 году в конце первого президентского срока Трампа.

    Ранее сообщалось, что США приостанавливают выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков.

    Теги:
    СМИ Америка Виза Журналист Студенты Мировые новости США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают