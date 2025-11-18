США упрощают получение визы для футбольных фанатов

Программа FIFA Pass позволит тем, кто купил билеты на чемпионат мира по футболу через FIFA, быстрее пройти собеседование и получить американскую туристическую визу.

— Если у вас есть билет на чемпионат мира, вы можете записаться на получение визы в приоритетном порядке, — сообщил президент FIFA Джанни Инфантино, который в понедельник встретился с Трампом в Овальном кабинете, чтобы объяснить новую систему.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация направила более 400 дополнительных сотрудников консульских служб по всему миру для помощи в выдаче виз и примерно граждане 80% стран мира смогут записаться на получение визы в течение 60 дней.

Во время чемпионата мира по футболу в следующем году в Канаде, Мексике и США будет сыграно 104 матча. Трамп сделал проведение чемпионата мира по футболу своим главным приоритетом.

Ранее сообщалось, что продано более миллиона билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Мы также писали о том, что США ужесточили порядок выдачи неиммиграционных виз, включая туристические визы B1/B2.