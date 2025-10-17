Продано более миллиона билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года

Наибольший спрос наблюдался со стороны покупателей из США, Канады и Мексики — трех стран, которые будут принимать турнир с 11 июня по 19 июля. Билеты уже купили жители 212 разных стран и территорий.

В топ-10 стран по количеству уже купленных билетов входят: Англия, Германия, Бразилия, Испания, Колумбия, Аргентина и Франция.

ФИФА также объявила об открытии сайта по перепродаже билетов. По состоянию на полдень четверга на сайте можно было приобрести билеты на финал чемпионата мира в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси, по цене от 9538 до 57 500 долларов за место.

На 104 матчах турнира, которые пройдут на 16 стадионах в Северной Америке, будет занято около 7,1 млн мест.

Данные о билетах показали, что самые дешевые места — по 60 долларов — были доступны как минимум на 40 матчах. Почти все места на большинстве матчей стоили гораздо дороже. На первом матче сборной США в Инглвуде, штат Калифорния, цены варьировались от 560 до 2735 долларов. На сайте перепродажи один билет на первый матч сборной США, который состоится 12 июня, был выставлен на продажу за 61642 доллара.

Ожидается, что стоимость билетов будет меняться, поскольку на крупнейшем футбольном событии впервые будет использоваться динамическое ценообразование.

ФИФА сообщила, что билеты также будут доступны ближе к началу турнира «в порядке живой очереди».

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила дату начала продаж билетов на ЧМ по футболу 2026 года.