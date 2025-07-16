FIFA объявила дату начала продаж билетов на ЧМ по футболу 2026 года

Продажа билетов будет осуществляться поэтапно - начиная с 10 сентября 2025 года и до самого финального матча, который состоится 19 июля 2026 года в Нью-Йорке.

На каждом этапе процесс покупки, способы оплаты и условия продажи могут различаться. FIFA сообщит все подробности заранее — информация о каждом этапе будет опубликована в ближайшие месяцы.

Болельщикам рекомендуется заранее зарегистрироваться на сайте FIFA и создать свой уникальный ID, чтобы получать уведомления о предстоящих этапах продаж, сроках подачи заявок и другой важной информации.

- Это будет крупнейшее спортивное событие в истории. Мы приглашаем болельщиков со всего мира занять свои места и стать частью истории, — отметил президент FIFA Джанни Инфантино.

Предполагается, что FIFA 2026 года станет самым масштабным в истории турнира: в нём примут участие 48 сборных, которые проведут 104 матча на стадионах Канады, Мексики и США. Ожидается, что турнир соберёт около 6,5 миллионов болельщиков.

Ранее сообщалось, что концерты мировых звёзд в Казахстане могут принести в бюджет страны более 1 млрд тенге.