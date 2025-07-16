FIFA объявила дату начала продаж билетов на ЧМ по футболу 2026 года
Международная федерация футбола (FIFA) объявила, что программа продажи билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2026 стартует 10 сентября 2025 года. В этот день откроется первый этап подачи заявок на участие в розыгрыше билетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Продажа билетов будет осуществляться поэтапно - начиная с 10 сентября 2025 года и до самого финального матча, который состоится 19 июля 2026 года в Нью-Йорке.
На каждом этапе процесс покупки, способы оплаты и условия продажи могут различаться. FIFA сообщит все подробности заранее — информация о каждом этапе будет опубликована в ближайшие месяцы.
Болельщикам рекомендуется заранее зарегистрироваться на сайте FIFA и создать свой уникальный ID, чтобы получать уведомления о предстоящих этапах продаж, сроках подачи заявок и другой важной информации.
- Это будет крупнейшее спортивное событие в истории. Мы приглашаем болельщиков со всего мира занять свои места и стать частью истории, — отметил президент FIFA Джанни Инфантино.
Предполагается, что FIFA 2026 года станет самым масштабным в истории турнира: в нём примут участие 48 сборных, которые проведут 104 матча на стадионах Канады, Мексики и США. Ожидается, что турнир соберёт около 6,5 миллионов болельщиков.
Ранее сообщалось, что концерты мировых звёзд в Казахстане могут принести в бюджет страны более 1 млрд тенге.