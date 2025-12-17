РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:15, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    США угрожают штрафами европейским технологическим компаниям

    Администрация Трампа назвала европейские технологические компании поименно и пригрозила экономическими последствиями, если ЕС не отменит регулирование в сфере технологий и судебные иски, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    США угрожают штрафами европейским технологическим компаниям
    Фото: centraleyes.com

    — Европейский союз и некоторые государства — члены ЕС настаивают на продолжении дискриминационных и судебных процессов, налогов, штрафов и директив в отношении поставщиков услуг из США. Если ЕС и государства-члены ЕС будут настаивать на продолжении дискриминационных мер по ограничению и сдерживанию конкурентоспособности американских поставщиков услуг, у Соединенных Штатов не будет иного выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам. В случае необходимости принятия ответных мер законодательство США разрешает, помимо прочего, устанавливать сборы или ограничения на зарубежные услуги, — сообщил Торговый представитель США в социальной сети Х.

    США пригрозили в ответ ввести санкции против европейских технологических компаний: Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens и Spotify.

    Это заявление, похоже, сигнализирует о наступлении более сложного периода в торговых отношениях между США и ЕС, поскольку правительства двух стран работают над завершением торговой сделки, о которой они объявили в этом году, сообщает The New York Times.

    Соединенные Штаты подталкивают Европу к тому, чтобы она открыла свой технологический сектор для американских компаний. Однако официальные лица США жалуются, что ЕС не отказался от расследований в отношении крупных американских технологических компаний, таких как Google, X, Amazon и Meta.

    — Наши правила в равной степени и справедливо применяются ко всем компаниям, работающим в ЕС. Мы продолжим обеспечивать справедливое соблюдение наших правил без какой-либо дискриминации, — заявил представитель Европейской комиссии Томас Регнье в ответ на американский пост.

    Президент Дональд Трамп и другие представители администрации обрушились с критикой после того, как регулирующие органы ЕС оштрафовали платформу социальных сетей X, принадлежащей Илону Маску, примерно на $140 млн за нарушение правил цифровой прозрачности. Продолжающееся расследование в отношении X может привести к дальнейшим штрафам и санкциям.

    Брюсселя также инициировали новые расследования в отношении таких компаний, как Google, Microsoft, Amazon и Meta. Это в дополнение к миллиардным штрафам, которые были наложены на американских технологических гигантов за нарушение антимонопольного законодательства, правил цифровой конфиденциальности и налогового законодательства за последнее десятилетие.

    Ранее сообщалось, что компания Volkswagen закрывает свой завод в Дрездене (ФРГ), столкнувшись с высокими расходами на электроэнергию и тарифами США, которые принесли убытки в размере 1,5 млрд долларов за прошлый квартал. Компания заявила, что ожидает в этом году расходы, связанные с тарифами — более 5 млрд долларов. Проблемы Volkswagen отражают ситуацию в немецкой экономике, которая сократилась в 2023 и 2024 годах, а в этом году наблюдается стагнация.

    Теги:
    Евросоюз Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают