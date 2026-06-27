США ударили по объектам Ирана после атаки на судно в Ормузском проливе

Американские военные объявили о нанесении ударов по военным объектам Ирана в ответ на атаку на грузовое судно в Ормузском проливе. По их данным, целями стали склады с ракетами и беспилотниками, а также прибрежные радиолокационные станции. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаковал американские военные объекты в регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

— Необоснованная агрессия со стороны иранских сил против торгового судоходства явно нарушила режим прекращения огня. Опасное поведение Ирана подрывает свободу судоходства, поскольку через этот жизненно важный международный торговый коридор проходит все больше грузов, — заявило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

Командование добавило, что американские вооруженные силы «продолжат обеспечивать координацию безопасного прохода и оказывать поддержку торговым судам, следующим через пролив».

КСИР заявил, что ответил на атаку собственными ударами по американским войскам, но не уточнил подробностей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о нарушении Тегераном режима прекращения огня в связи с атакой на контейнеровоз Ever Lovely, следовавший через пролив под флагом Сингапура и принадлежащий компании Evergreen.

— Исламская Республика Иран выпустила как минимум четыре ударных беспилотника-камикадзе по судам, следовавшим через Ормузский пролив. Один из беспилотников попал в верхнюю палубу крупного и очень дорогого грузового судна. Судно получило повреждения, но смогло продолжить путь. Три других беспилотника мы сбили. Очевидно, что это безрассудное нарушение нашего соглашения о прекращении огня, — написал он в своей соцсети Truth Social.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что если Иран «не согласен с тем, как должен реализовываться Меморандум о взаимопонимании, то они могут взять телефон». «Однако ответом на насилие будет насилие», — добавил Вэнс.

Ранее сообщалось, что ООН приостановила эвакуацию из Ормузского пролива после удара по грузовому судну.