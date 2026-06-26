ООН приостановила эвакуацию из Ормузского пролива после удара по грузовому судну

Международная морская организация ООН (IMO) приостановила запланированную ранее эвакуацию более чем 11 тыс. моряков, которые оставались в Ормузском проливе после начала войны США и Израиля против Ирана. Причиной решения стал удар по грузовому кораблю, который проходил через пролив, передает Kazinform со ссылкой на BBC .

Глава IMO Арсенио Домингес сообщил, что несколько суден удалось эвакуировать, однако агентство хочет убедиться, что для продолжения операции есть «необходимые гарантии безопасности».

Британское Управление морских торговых операций (UKMTO) в четверг сообщило об ударе «неустановленным снарядом» по судну, которое находилось в 7,5 морских милях к юго-востоку от оманского порта Дахит. О пострадавших не сообщается.

По сведениям компании Vanguard, занимающейся управлением рисками при морских перевозках, удару подверглось судно Ever Lovely, которое шло под флагом Сингапура. Оно продолжило движение, несмотря на атаку, сообщает фирма.

Как пишут американские СМИ со ссылкой на чиновников США, по судну нанес удар Иран.

До этого специальный орган, созданный Тегераном для управления перевозками в Ормузском заливе, предупредил, что суда могут передвигаться только по определенным коридорам, и их безопасность нельзя гарантировать в случае отклонения от этих маршрутов.

— Ответственность за все последствия использования путей, которые не были одобрены, будет лежать на владельце судна, его операторе и капитане», — заявило иранское Управления по делам Персидского залива (PGSA).

С февраля этого года, когда началась война США и Израиля с Ираном, в Ормузском проливе остаются сотни судов и тысячи моряков.

О начале эвакуации коммерческих судов в Ормузском проливе сообщалось 25 июня.