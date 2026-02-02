РУ
    США спустя 7 лет вновь открыли дипломатическую миссию в Венесуэле

    Новый временный поверенный в делах США Лаура Догу прибыла в Венесуэлу, возобновив дипломатические отношения, которые были прерваны с февраля 2019 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: x.com/usembassyve

    Этот шаг был предпринят почти через месяц после военной операции США и отстранения от должности президента Николас Мадуро.

    — Я только что прибыла в Венесуэлу. Я и моя команда готовы к работе, — написала Лаура Догу в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства США в Венесуэле в X.

    Каракас и Вашингтон разорвали дипломатические отношения в феврале 2019 года по решению свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Страны взаимно закрыли свои посольства после того, как Дональд Трамп публично поддержал депутата Хуана Гуайдо, который в январе того же года объявил себя временным президентом страны.

    Лаура Догу ранее была послом в Никарагуа и Гондурасе.

    Ранее сообщалось, что делегация Госдепартамента США впервые посетила Венесуэлу после свержения Мадуро.

    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
