США спустя 7 лет вновь открыли дипломатическую миссию в Венесуэле

Этот шаг был предпринят почти через месяц после военной операции США и отстранения от должности президента Николас Мадуро.

— Я только что прибыла в Венесуэлу. Я и моя команда готовы к работе, — написала Лаура Догу в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства США в Венесуэле в X.

Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. – LFD pic.twitter.com/6N5df9Afd0 — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 31, 2026

Каракас и Вашингтон разорвали дипломатические отношения в феврале 2019 года по решению свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Страны взаимно закрыли свои посольства после того, как Дональд Трамп публично поддержал депутата Хуана Гуайдо, который в январе того же года объявил себя временным президентом страны.

Лаура Догу ранее была послом в Никарагуа и Гондурасе.

Ранее сообщалось, что делегация Госдепартамента США впервые посетила Венесуэлу после свержения Мадуро.