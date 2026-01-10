Делегация Госдепа США прибыла в Венесуэлу

Как сообщает CNN, американские дипломаты и сотрудники службы безопасности из подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара, прибыли в столицу Венесуэлы, «чтобы провести предварительную оценку возможности поэтапного возобновления работы».

Этот визит проходит на фоне подготовки США к возобновлению работы своего посольства в Каракасе и подчеркивает стремление администрации Трампа восстановить дипломатическое присутствие в стране.

В 2019 году США отозвали своих дипломатов и приостановили работу посольства в Каракасе. Одновременно Николас Мадуро закрыл венесуэльские дипломатические представительства и вывел персонал из США. Отдел США по делам Венесуэлы продолжает работу в посольстве в столице Колумбии.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил в понедельник, что ведомство «готовится к возобновлению работы» своего посольства в Венесуэле, «если президент примет такое решение».

В настоящее время ведутся обсуждения о встречах между американскими дипломатами из отдела по делам Венесуэлы и временным политическим руководством Венесуэлы, но, как заявил высокопоставленный американский чиновник, они, как ожидается, не состоятся во время этой поездки.

В пятницу министерство иностранных дел Венесуэлы заявило о начале «изучающего дипломатического процесса» с США, направленного на «восстановление дипломатических представительств в обеих странах».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует встретиться с лидером венесуэльской оппозиции Марией Мачадо на следующей неделе.