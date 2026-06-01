США смягчили правила получения грин-карты

Администрация Трампа объявила о новых правилах для заявителей на получение грин-карты, согласно которым лица, проживающие в США, должны покинуть страну до тех пор, пока их заявления не будут одобрены, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

Данная мера затрагивает лиц, которые в настоящее время уже проживают в Соединенных Штатах и стремятся получить постоянный легальный статус, пишет WFTV. Согласно новым правилам, исключения могут быть предусмотрены для лиц, столкнувшихся с «исключительными обстоятельствами».

Внедрение новой политики вызвало путаницу. На протяжении более полувека иностранные граждане, имеющие законный статус, могли подавать заявления и проходить процедуру получения постоянного вида на жительство в Соединенных Штатах, включая лиц, состоящих в браке с гражданами США, обладателей рабочих и студенческих виз, а также беженцев и лиц, ищущих политического убежища, и многих других.

Министерство внутренней безопасности США заявило, что эта политика «не окажет заметного влияния на высококвалифицированных заявителей и опытных специалистов, которые соблюдали закон», сообщает WTOC.

По мнению партнера юридической фирмы Fragomen Кевина Майнера, лица, имеющие рабочие визы H-1B, будут освобождены от этого требования. Эти визы обладают двойным назначением и позволяют их владельцам, имеющим неиммиграционный статус в США, добиваться получения грин-карты. В меморандуме эти визы двойного назначения были специально упомянуты как области, в отношении которых могут быть сделаны исключения.

Старший директор по связям с правительством Американской ассоциации иммиграционных юристов Шев Далал-Дхейни заявил, что новая политика может быть направлена против людей с просроченными визами, например, родителей граждан США, оставшихся в стране после истечения срока действия визы, сотрудников компании, переехавших в США, или лиц, находящихся в стране по визам, предназначенным для священнослужителей и других религиозных деятелей.

Ранее сообщалось о разъяснении Госдепартамента США по вопросу приостановки иммиграционных виз для граждан 75 стран.