США меняют правила подачи на грин-карту

Администрация Трампа объявила о неожиданном изменении действующей более полувека практики. Отныне иностранные граждане, находящиеся в США и желающие получить вид на жительство, должны вернуться на родину и подавать заявку там, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Новость вызвала растерянность и обеспокоенность среди иммиграционных адвокатов, правозащитных организаций и самих иммигрантов.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) сообщила, что иностранцы, временно пребывающие в стране — студенты, трудовые мигранты, туристы, обязаны покинуть США и подать заявление на получение грин-карты за рубежом, за исключением «чрезвычайных обстоятельств», которые будут определяться сотрудниками ведомства в индивидуальном порядке.

— Иностранные граждане приезжают в США на короткое время и с конкретной целью. Система рассчитана на то, чтобы они уезжали по истечении срока пребывания. Их визит не должен служить первым шагом к получению грин-карты, — говорится в заявлении ведомства.

По данным бывшего советника USCIS в администрации Байдена Дага Рэнда, ежегодно около 600 000 человек, уже находящихся в США, подают заявки на получение грин-карты. Прежде на протяжении более чем 50 лет иностранные граждане с законным статусом, в том числе супруги граждан США, обладатели рабочих и студенческих виз, беженцы и лица, ищущие политического убежища, могли проходить всю процедуру получения вида на жительство, не покидая страну.

USCIS не уточнила сроки вступления новых правил в силу, а также не прояснила, затронут ли они тех, чьи заявления уже находятся на рассмотрении. В письменном комментарии агентству AP ведомство указало, что лица, приносящие «экономическую пользу» или действующие «в национальных интересах», вероятно, смогут остаться в США в период рассмотрения заявки.

Иммиграционные юристы и правозащитные организации раскритиковали нововведение. По их словам, многие иностранцы не могут вернуться домой из соображений безопасности или из-за отсутствия американского посольства в их стране — в частности, посольство США в Афганистане закрыто с августа 2021 года. Ряд консульств США за рубежом уже сейчас имеет очередь на запись продолжительностью более года.

— Если членам семей скажут, что иностранный супруг должен вернуться на родину для оформления визы, а визы там не выдаются, это замкнутый круг. Подобная политика фактически приведет к бессрочному разлучению семей, — предупредила гуманитарная организация World Relief.

Новые правила стали очередным шагом администрации Трампа по ужесточению иммиграционной политики — помимо уже действующих ограничений на въезд для граждан десятков стран и приостановки обработки виз.