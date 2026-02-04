США рассматривают возможность отмены налога на недвижимость

Предложения по отмене или значительному снижению налога на имущество вызваны ростом стоимости домов и высокими налоговыми счетами, что вызывает недовольство у многих граждан США.

Губернатор-республиканец Северной Дакоты Келли Армстронг предложил использовать большие доходы от нефтяных налогов и бюджетные средства, чтобы в течение десяти лет полностью отменить налог на имущество для большинства жителей.

Законодатели штата Джорджия от Республиканской партии предложили отменить большинство налогов на недвижимость к 2032 году. Вместо этого местные власти будут взимать плату за конкретные услуги, такие как вывоз мусора, пожарная защита и контроль ливневых стоков. Для реализации этих планов потребуется одобрение избирателей.»

Власти Флориды уже около года обсуждают возможность отмены налога на недвижимость или смягчения его условий. За последний год было рассмотрено более полудюжины предложений по поэтапной отмене или снижению налога на недвижимость. Один из вариантов предусматривает повышение ставки налога с продаж в среднем с 7,02% до 15,34%.

Губернатор-республиканец Техаса Грег Эбботт предлагает отменить налог на школьную недвижимость. Штат уже предпринимал меры по снижению налогов, но пока нет ясного плана, чем заменить бюджетные поступления от налогов на недвижимость.

Законопроект HB 1288 штата Индиана предусматривает отмену налогов на материальную собственность после 31 декабря 2026 года, а также полную отмену налогов на недвижимость в 2027 году. Потери доходов штата предлагается компенсировать за счет расширения налога с продаж и перераспределения этих средств местным властям.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии рассматривается принятие налога на богатство, который уже привел к оттоку 1 трлн долларов из штата.