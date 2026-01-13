Налог на богатство в Калифорнии привел к оттоку $1 трлн

Венчурный инвестор Чамат Палихапития из Кремниевой долины предупреждает, что среднему классу «придется платить по счетам», поскольку богатые жители покидают штат.

По оценкам Палихапития, который отслеживал отток капитала из «Золотого штата», Калифорния уже потеряла около 1 трлн долларов.

— Общее состояние, которое покинуло Калифорнию, сейчас составляет 1 трлн долларов. Всего несколько недель назад было 2 трлн долларов. Теперь 50% этого богатства они забрали с собой, поступления от подоходного налога, налога с продаж, налога на недвижимость и всех сотрудников (их зарплаты и подоходные налоги), — написал Чамат Палихапития в X.

Инвестор сообщает, что калифорнийские миллиардеры приносили в бюджет штата 13,3% ежегодно.

— Они были теми «овцами, которых можно было стричь вечно». Теперь Калифорния навсегда потеряет этот источник дохода, добавил он.

Несмотря на то, что эта мера все еще находится на рассмотрении для голосования на уровне штата, некоторые из самых известных представителей Кремниевой долины предупреждают, что это может привести к оттоку основателей компаний и капитала.

Издание FOX Business сообщает, что соучредитель Google и миллиардер Ларри Пейдж окончательно решил покинуть «Золотой штат» (Калифорнию) из-за налога на богатство и уже приобрёл два дома в Майами (штат Флорида) на общую сумму 173,4 млн долларов.

В декабре Пейдж заплатил 101,5 млн долларов за комплекс зданий на набережной, в котором раньше жил ресторатор Джонатан Льюис. Затем, 5 января, он купил соседний дом за 71,9 млн долларов у писательницы Слоан Линдеманн Барнетт и её мужа.

Издание отмечает, что коллега Пейджа по Google Сергей Брин также ведёт переговоры о покупке дома в Майами.

— Миллиардеры из Калифорнии и Нью-Йорка устали от высоких налогов и жесткого регулирования. Они хотят свободы. Майами дает им все это, а также уровень жизни мирового класса. Подобные сделки лишь подтверждают, что Майами — это то место, которое выбирают состоятельные люди, когда им нужно всё и сразу, — сообщила Дина Голдентайер из Douglas Elliman.

Ранее сообщалось, что технологические миллиардеры Кремниевой долины угрожают покинуть Калифорнию из-за предложенного налога на богатство в размере 5%.