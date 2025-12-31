Налог для богатых может стать причиной бегства миллиардеров из Калифорнии

Международный профсоюз работников сферы обслуживания и Объединение работников здравоохранения Запада поддержали предложение о введении единовременного налога в размере 5% на активы жителей Калифорнии стоимостью более 1 млрд долларов.

Сторонники данной инициативы говорят, что эти доходы могут помочь компенсировать сокращение федерального финансирования здравоохранения.

Несмотря на то, что эта мера все еще находится на рассмотрении для голосования по всему штату, некоторые из самых известных представителей Кремниевой долины предупреждают, что это может привести к оттоку основателей компаний и капитала.

Соучредитель оборонного технологического стартапа Anduril Палмер Лаки заявил, что этот налог вынудит таких основателей, как он продать огромные доли своих компаний, чтобы оплатить налог, который он назвал «мошенничеством, растратой и политическими услугами в пользу организаций, продвигающих эту инициативу».

— Я заработал деньги на своей первой компании, заплатил сотни миллионов долларов налогов, а на оставшиеся деньги основал вторую компанию, в которой работают шесть тысяч человек. Теперь мне и моим соучредителям нужно каким-то образом найти миллиарды долларов наличными, — написал Палмер Лаки в X.

Если эта мера будет вынесена на голосование и одобрена избирателями, то она распространится на всех, кто проживал в Калифорнии по состоянию на 1 января 2026 год. Так, резидент, чьи активы составляли 20 млрд долларов, должен будет заплатить единовременный налог в размере 1 млрд долларов.

Инвестор-миллиардер Билл Акман отметил, что Калифорния «находится на пути к самоуничтожению», если эта мера будет принята.

