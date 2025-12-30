Американская певица Бейонсе официально стала миллиардершей

По данным Forbes, 44-летняя суперзвезда стала одной из пяти музыкантов, достигших статуса миллиардера, наряду со своим мужем Jay-Z, состояние которого оценивается в 2,5-2,6 млрд долларов, Тейлор Свифт, Брюсом Спрингстином и Рианной.

Её мировое турне Renaissance 2023 года считается высоким достижением в карьере, которое принесло ей почти 600 млн долларов и стало одним из самых прибыльных турне в истории.

В 2024 году Бейонсе выпустила свой первый кантри-альбом Cowboy Carter, который открыл перед ней новые коммерческие возможности, в том числе возможность выступить в перерыве между таймами Национальной футбольной лиги на Рождество и стать участницей самого прибыльного концертного тура 2025 года.

Однако большая часть состояния Бейонсе связана с ключевым бизнес-решением, принятым ею более десяти лет назад.

В 2010 году она основала компанию Parkwood Entertainment, взяв под свой контроль практически все аспекты своей карьеры.

— Когда я решила заняться менеджментом самостоятельно, мне было важно не обращаться в какую-нибудь крупную управляющую компанию. Мне казалось, что я хочу пойти по стопам Мадонны, стать влиятельной, создать собственную империю и показать другим женщинам, что, когда ты достигаешь такого уровня в карьере, тебе не нужно подписывать контракт с кем-то ещё и делиться своими деньгами и успехом, — сказала Бейонсе в интервью 2013 года.

Несмотря на то, что певица занялась несколькими проектами, Forbes сообщает, что большая часть её состояния по-прежнему связана с музыкой.

Сохраняя право собственности на свои авторские записи и гастролируя по всему миру, Бейонсе продолжает получать огромную прибыль от своего каталога.

Ранее сообщалось, что число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня.