Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня

Согласно отчету, число миллиардеров во всем мире и их совокупное состояние в этом году достигли рекордных значений, чему, в частности, способствовал рост акций технологических компаний.

По состоянию на 4 апреля в мире насчитывалось 2919 миллиардеров. Это самое большое число с тех пор, как банк начал собирать данные в 1995 году. Совокупный объем состояния миллиардеров вырос до $15,8 трлн.

— Поскольку акции технологических компаний и цены на финансовые активы в целом растут, несмотря на волатильность, общее состояние миллиардеров достигло нового максимума, — говорится в отчете UBS о миллиардерах, опубликованном в четверг.

Активы миллиардеров из сферы технологий выросли почти на четверть, достигнув $3 трлн, чему способствовал рост стоимости их акций в компаниях, связанных с искусственным интеллектом, таких как Meta (META), Oracle (ORCL) и Nvidia (NVDA).

По данным UBS, шесть американских миллиардеров из сферы технологий, чье состояние увеличилось больше всего, в общей сложности стали богаче на $171 млрд.

— Этот всплеск тесно связан с возможностями их компаний в области искусственного интеллекта — от производства базовых микросхем до облачной инфраструктуры на базе искусственного интеллекта-, — говорится в отчете.

Около 70% новых миллиардеров заработали свои состояния сами.

Больше всего миллиардеров в США — 924 человека. В общей сложности их состояние оценивается в $7,5 трлн. Второе место по этому показателю занимает Азиатско-Тихоокеанский регион — $4,2 трлн, третье — регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) с совокупным состоянием в $4,1 трлн.

В этом году 91 человек вошел в число миллиардеров, получив в наследство в общей сложности $ 297,8 млрд.

В мире насчитывается 2 545 мужчин-миллиардеров и 374 женщины-миллиардера.

Ранее сообщалось, что миллиардеры стран G20 за год стали богаче на $2,2 трлн.