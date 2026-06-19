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    США призвали к созданию НАТО 3.0

    Министр обороны США Пит Хегсет подверг критике союзников по НАТО в Брюсселе и объявил о шестимесячном пересмотре Пентагоном планов по размещению американских войск в Европе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

    США призвали к созданию НАТО 3.0
    Фото: 6abc.com

    Глава Пентагона раскритиковал европейских союзников за то, что они не предоставили американским войскам доступ к базам на континенте для нанесения ударов по Ирану, назвав это «позорным».

    — Эти союзники подвергают риску сыновей и дочерей Америки, наших сыновей и дочерей, отказывая им в предсказуемом доступе, размещении и пролете, которые вообще не должны были ставиться под сомнение, — сообщил Пит Хегсет.

    Хегсет заявил, что союзники Америки в Европе должны взять на себя ведущую роль в защите своего континента и помочь превратить НАТО в «настоящий жесткий военный альянс».

    На встрече министров обороны стран НАТО Хегсет призвал к перезагрузке организации, объединяющей 32 страны, чтобы превратить ее в «НАТО 3.0», способную сдерживать любые угрозы.

    Хегсет отметил, что в 2027 году США инвестируют 1,5 трлн долларов в собственную оборону на создание «арсенала свободы», который «в первую очередь защитит Америку и американские интересы, а также укрепит позиции НАТО и наших союзников».

    Его заявление прозвучало через несколько недель после того, как 3 июня США дали понять своим союзникам, что не будут предоставлять авианосец, корабли поддержки, самолеты-заправщики и десятки истребителей, а также другие военные ресурсы, если союзники подвергнутся атаке. США сокращают масштабы своей помощи в случае, если союзник задействует статью 5 НАТО.

    Администрация Трампа настаивает на том, что ей необходимо иметь возможность планировать действия на случай двух одновременных конфликтов и располагать большим количеством военных ресурсов на случай конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Ранее сообщалось о законопроекте о выходе США из НАТО.

    В мире НАТО Европа США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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