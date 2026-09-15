США признали размещение ядерного оружия в космосе

США впервые признали, что разместили на земной орбите наступательное оружие, передает Kazinfrom со ссылкой на BBC .

Выступая в понедельник на Конференции по воздушной, космической и кибервойне, министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что это оружие необходимо для защиты американских сил от «эволюционирующих угроз». Он не уточнил возможности оружия и не сказал, когда оно было выведено на орбиту.

До сих пор американские официальные лица лишь говорили о намерениях усилить военные возможности в космосе, указывая на российские и китайские программы, призванные атаковать и нарушать работу американских спутников в случае военного конфликта.

Администрация Трампа упоминала, что планируемая система «Золотой купол» для перехвата ракет и других целей, угрожающих территории США, будет включать и космический компонент, в том числе ракеты-перехватчики.

В 1967 году СССР и США подписали договор, запрещающий размещать в космосе оружие массового поражения (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела; он открыт к подписанию другими странами).

Однако он не распространяется на обычные виды вооружений, и в последние годы Россия, Китай и США развивали различные средства, позволяющие атаковать спутники противника, которые необходимы для связи, разведки и навигации.

В 2019 году в США впервые за 70 лет был учрежден новый вид вооруженных сил — Космические силы. В прошлом году президент Дональд Трамп издал указ о том, что у Космических сил есть не только оборонительные, но и наступательные задачи.

Пресс-секретарь Космических сил пояснил, что для этих целей у них имеются «кинетические и некинетические средства».

Ранее представитель организации «Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение» Алин Уэр заявил, что Казахстан стал лидером инициатив по ликвидации ядерного оружия.

Также сообщалось, что Финляндия отменила запрет на ввоз и транзит ядерного оружия.