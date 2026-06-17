Финляндия отменила запрет на ввоз и транзит ядерного оружия

Парламент Финляндии (Эдускунта) в среду одобрил пакет законодательных поправок, отменяющих действовавший десятилетиями запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны, передает собственный корреспондент Kazinform.

Сообщается, что решение направлено на полную интеграцию Хельсинки в оборонную систему НАТО.

По итогам голосования в законодательном органе инициативу поддержали 125 депутатов, против выступил 61 законодатель, еще 13 человек отсутствовали.

Принятые изменения в Закон о ядерной энергии и Уголовный кодекс страны снимают юридические барьеры для союзников по НАТО. Как пояснили в Министерстве обороны Финляндии, новые нормы призваны обеспечить максимальную гибкость в кризисных ситуациях и привести национальное законодательство в соответствие со стандартами других скандинавских членов альянса — Норвегии, Дании и Швеции.

Финские официальные лица подчеркивают, что страна не планирует размещать ядерные арсеналы на своей территории на постоянной основе или создавать собственное оружие массового поражения. Речь идет исключительно о возможности транзита, временного ввоза или размещения сил ядерного сдерживания НАТО в случае прямой военной угрозы.

Хельсинки также подтвердил свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 года, отказавшись от многолетнего статуса военного невмешательства.

Напомним, европейские члены НАТО, а также Канада в 2025 году увеличили расходы на оборону на 20% по сравнению с 2024 годом.