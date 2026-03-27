Все страны НАТО выполнили норму по военным расходам в 2025 году

Согласно ежегодному докладу генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в 2025 году страны-участницы организации потратили на оборону 1,4 трлн долларов. При этом расходы Канады и европейских стран-членов альянса достигли рекордных 574 млрд долларов. Это на 20% больше по сравнению с 2024 годом и составляет около 41% от общего объема оборонных расходов военного блока, тогда как оставшаяся часть приходится на США.

Марк Рютте назвал 2025 год «знаковым годом» для альянса, высоко оценив усилия европейцев и Канады по увеличению расходов на оборону в ответ на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

— Слишком долго европейские союзники и Канада чрезмерно полагались на военную мощь США. Мы недостаточно брали на себя ответственность за собственную безопасность. Но произошел настоящий сдвиг в мышлении… И как европеец, я горжусь тем, что мы делаем — огромным прогрессом, которого мы достигли, — заявил он.

Кроме того, согласно отчету, все союзники по НАТО в прошлом году достигли или превысили целевой показатель расходов альянса в 2% от своего ВВП, установленный в 2014 году. Для сравнения: на тот момент лишь Греция и Великобритания превышали этот показатель, тогда как большинство европейских государств отставали, удерживая расходы примерно на уровне 1% ВВП.

— Цифры в отчете говорят сами за себя. Мы добились значительного прогресса в инвестициях в оборону, и сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо, — добавил Рютте.

Стоит отметить, что сегодня Польша, обладающая крупнейшей армией в ЕС, по-прежнему лидирует в альянсе, тратя на оборону 4,3% от своего ВВП. За ней следуют Литва (4%) и Латвия (3,74%).

Франция и Италия, вторые и третьи по величине армии ЕС, показали значительно худшие результаты, составив 2,05% и 2,01% соответственно.

Как отметил Марк Рютте, следующий саммит НАТО, который должен состояться в Анкаре в июле, будет посвящен наращиванию производственных мощностей.

