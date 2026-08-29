Казахстан стал лидером инициатив по ликвидации ядерного оружия — эксперт

Казахстан, испытавший на себе последствия ядерных испытаний, стал одним из лидеров инициатив по ликвидации ядерного оружия. Об этом в ходе Марша мира в Женеве заявил представитель организации «Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение» Алин Уэр, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Сейчас я живу в Швейцарии, родом из Новой Зеландии. Сегодня я участвую в этом памятном мероприятии, посвященном Международному дню действий против ядерных испытаний. Это не только день памяти жертв ядерных испытаний и всех, кто от них пострадал, но и день осознания необходимости построения мира, свободного от ядерного оружия, — отметил Алин Уэр.

По его словам, Тихоокеанский регион также столкнулся с последствиями ядерных испытаний, поэтому его жители разделяют приверженность Казахстана идее ликвидации ядерного оружия.

Алин Уэр особо отметил роль Казахстана в международных инициативах в сфере ядерного разоружения.

— Казахстан, зная о последствиях применения ядерного оружия и понимая, что любое его использование бессмысленно и негуманно, стал лидером инициатив по ликвидации ядерного оружия. Это включает создание Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия, подобной Безъядерной зоне южной части Тихого океана, а также руководство в переговорах в ООН по полной ликвидации ядерного оружия, — подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Женеве прошел Марш мира в поддержку ядерного разоружения.