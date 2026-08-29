Марш мира в поддержку ядерного разоружения состоялся в Женеве

Марш мира, приуроченный к Международному дню действий против ядерных испытаний и 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, прошел в Женеве. Участники преодолели символическую дистанцию 8,29 км, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По инициативе Постоянного представительства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве состоялся Марш мира, приуроченный к Международному дню действий против ядерных испытаний и 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона.

Соорганизаторами акции выступили Постоянное представительство Маршалловых Островов при ООН в Женеве, Базельское бюро по вопросам мира, организация «Парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение» и молодежная сеть Youth Fusion.

Марш состоялся в рамках глобальной инициативы Казахстана и ООН #StepUp4Disarmament («Действенные шаги для разоружения»). Время начала акции — 8 часов 29 минут — и протяженность маршрута — 8,29 километра — символически отсылали к дате 29 августа.

Уже рано утром участники челленджа начали собираться у здания Организации Объединенных Наций в Женеве. Участники должны были пройти от комплекса Отделения ООН в Женеве до Виллы Ла-Гранж вдоль берега Женевского озера.

Выступая перед участниками марша, заместитель Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Талгат Ашетов рассказал о вкладе казахстанского народа в международные усилия по прекращению ядерных испытаний и продвижению ядерного разоружения.

Было подчеркнуто историческое значение решения о закрытии Семипалатинского ядерного испытательного полигона 29 августа 1991 года и последовательная роль Казахстана в формировании глобальной антиядерной повестки.

Напомним, что Международный день действий против ядерных испытаний был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году по инициативе Казахстана и ежегодно отмечается 29 августа. Эта дата напоминает мировому сообществу о тяжелых гуманитарных и экологических последствиях ядерных испытаний, а также о необходимости их полного и окончательного прекращения.

В акции приняли участие представители дипломатического корпуса, сотрудники ООН и других международных организаций, неправительственных структур, экспертного сообщества и молодежных движений.

Женевский Марш мира продолжил серию мероприятий, проведенных в Вене и Нью-Йорке и посвященных трем знаковым датам 2026 года: 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона, 20-летию подписания Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и 30-летию открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Также казахстанцы устроили забег против ядерных испытаний в центре Будапешта.