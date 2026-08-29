Казахстанцы устроили забег против ядерных испытаний в центре Будапешта

В Будапеште казахстанские дипломаты и студенты приняли участие в забеге, посвященном Международному дню действий против ядерных испытаний. Символическая дистанция составила 8,29 км — в честь даты 29 августа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Посольство Республики Казахстан в Венгрии совместно с казахстанскими студентами, обучающимися в Венгрии, организовало спортивный забег, посвященный Международному дню действий против ядерных испытаний, который ежегодно отмечается 29 августа.

Забег состоялся на живописном острове Маргит в центре венгерской столицы. Участники преодолели символическую дистанцию 8,29 км, приуроченную к дате Международного дня действий против ядерных испытаний — 29 августа.

Основной целью мероприятия стало привлечение внимания к опасности ядерного оружия, тяжелым гуманитарным и экологическим последствиям ядерных испытаний, а также необходимости их полного прекращения во имя построения безопасного и мирного будущего.

Проведение символического забега в Будапеште под эгидой Посольства Казахстана стало еще одной возможностью напомнить о важности сохранения исторической памяти о последствиях ядерных испытаний и объединения усилий международного сообщества для укрепления глобальной безопасности и продвижения культуры мира.

Посольство Казахстана в Венгрии планирует на регулярной основе проводить спортивные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, укрепление командного духа и дальнейшее сплочение казахстанского сообщества в Венгрии.

Ранее Президент Казахстана призвал ядерные державы к переговорам и скорейшему запрету ядерных испытаний.