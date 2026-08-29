Токаев призвал ядерные державы к переговорам и скорейшему запрету ядерных испытаний

Президент Казахстана выступил с обращением по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе нашей страны. Касым-Жомарт Токаев отметил неизменность позиции страны как одного из лидеров мирового антиядерного движения, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Ровно 35 лет назад в сложной международной ситуации был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. На протяжении десятилетий он наносил непоправимый ущерб здоровью людей и окружающей среде, оставив болезненный след в судьбе нашего народа, — отметил Глава государства.

По словам Президента, эта дата будет служить напоминанием всему человечеству о трагических последствиях испытаний, призывом к их недопущению впредь.

Он также подчеркнул, что страна добровольно отказалась от четвертого по величине ядерного арсенала в мире.

— Добровольно отказавшись от четвертого по величине ядерного арсенала на планете, Казахстан сделал исторический выбор в пользу мира, безопасности и устойчивого развития. Это решение воплотило в жизнь чаяния казахстанцев и продемонстрировало ответственность нашего государства за судьбу будущих поколений, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Стремление к миру и дружбе со всеми государствами, закрепленное в преамбуле Новой Конституции, остается незыблемым принципом внешней политики Казахстана, подчеркнул Президент.

— Позиция нашей страны как одного из лидеров мирового антиядерного движения неизменна: мы призываем к переговорам между ядерными державами, скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и решительным многосторонним действиям с целью устранения угрозы применения ядерного оружия, — заявил Глава государства.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев отметил, что энергия атома должна служить исключительно созидательным целям. На общенациональном референдуме наш народ твердо поддержал курс на развитие ядерной энергетики, заложив прочный фундамент экономического и научно-технологического прогресса Казахстана на десятилетия вперед.

Токаев подчеркнул, что этот стратегический выбор является важной частью преобразований, открывающих новый этап в устойчивом развитии страны. Масштабные реформы во всех сферах общественной жизни направлены на построение Справедливого, Прогрессивного, Чистого Казахстана.

— Убежден, вместе мы достигнем этой высокой цели, — заключил Президент.

Как сообщалось ранее, в столице накануне 35-летия закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона прошел круглый стол «Антиядерная политика Республики Казахстан: уроки истории, национальная доктрина и геополитическая реальность».