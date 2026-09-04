США приостановили обязательную проверку военнослужащих на дефицит тестостерона

Пентагон США временно отозвал недавно опубликованные рекомендации, предусматривавшие обязательный скрининг военнослужащих в возрасте 30 лет и старше на дефицит тестостерона, передает агентство Kazinform.

Документ был опубликован 2 сентября, но уже на следующий день его удалили с сайта ведомства. Как сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, рекомендации отозвали для внесения обновлений, при этом временные правила остаются в силе.

При переходе по ссылкам на документ и заявление на сайтах Пентагона и Агентства оборонного здравоохранения появлялось сообщение «Страница не найдена» (Page Not Found).

Инициативу по обязательному скринингу в июле объявил министр обороны США Пит Хегсет, который ранее выступал за более широкое использование тестостерона.

Согласно первоначальной версии документа, мужчины от 30 лет должны были проходить анкетирование, по результатам которого им могли назначить анализ крови для определения уровня тестостерона. В случае выявления дефицита рассматривалась возможность гормональной терапии.

Для женщин предусматривалась отдельная процедура оценки гормонального состояния и связанных с ним нарушений.

Проверки должны были проводиться в рамках ежегодных медицинских осмотров военнослужащих.

В Пентагоне заявляли, что программа направлена на повышение боеготовности американских военнослужащих. Предполагалось, что регулярное обследование позволит выявлять гормональные нарушения и проблемы, связанные с недостаточным поступлением энергии в организм, и своевременно назначать лечение.

Однако инициатива вызвала вопросы у медицинских специалистов. По их утверждению доказательств того, что такая программа повысит боеготовность армии, пока недостаточно.

При этом некоторые врачи поддержали саму идею обследований, поскольку они могут помочь выявлять у военнослужащих другие серьезные скрытые проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в США расследуют возможную связь вакцинации от COVID-19 со смертями военных.