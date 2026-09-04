Возможную связь вакцинации от COVID-19 со смертями военных расследуют в США

Советник министра здравоохранения США, военный врач Тереза Лонг изучает возможную связь между вакцинацией против COVID-19 и случаями смерти американских военнослужащих в 2021–2022 годах, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным Politico, Лонг заявила об этом в рамках судебного разбирательства по делу об увольнении высокопоставленного чиновника ЦРУ, который курировал вакцинацию военнослужащих при администрации Джо Байдена.

Как сообщается, Лонг совместно с министром обороны США Питом Хегсетом и министром здравоохранения Робертом Кеннеди — младшим расследует возможную связь между прививками и смертностью среди военных в период, когда действовало требование об обязательной вакцинации военнослужащих.

По словам Лонг, ей известно о 28 случаях смерти, которые произошли после вакцинации против COVID-19.

Politico также приводит данные исследования 2024 года, согласно которым после применения вакцин Pfizer и Moderna у нескольких сотен человек было выявлено воспаление сердечной мышцы. При этом в докладе Пентагона за 2026 год говорится об увеличении числа случаев сердечных заболеваний среди военнослужащих после вакцинации, однако летальные исходы в нем не указываются.

Кроме того, Лонг намерена проверить 2 544 неподтвержденных случая смерти военнослужащих, зарегистрированных в системе отчетности о побочных эффектах вакцин Министерства здравоохранения и социальных служб США, чтобы установить, могли ли они быть связаны с вакцинацией против COVID-19.

По ее словам, исследование может занять около года.

Ранее сообщалось о том, что в США возросло число родителей, которые решили не вакцинировать своих детей.