Пентагон вводит обязательную проверку уровня тестостерона для военных старше 30 лет

Военнослужащие США в возрасте от 30 лет будут ежегодно проходить обследование на дефицит тестостерона. Новая программа станет частью системы медицинского наблюдения за личным составом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил министр обороны США Пит Хегсет, проверку включат в ежегодную периодическую оценку состояния здоровья (Periodic Health Assessment), которую проходят все военнослужащие.

Военнослужащие младше 30 лет смогут пройти тест по собственному желанию. Программа будет распространяться как на военнослужащих действующей службы, так и на резервистов. При выявлении дефицита тестостерона решение о прохождении терапии каждый военнослужащий будет принимать самостоятельно.

— Эта инициатива направлена не на искусственное повышение физических возможностей. Ее цель — восстановить и оптимизировать естественные способности организма, — заявил Хегсет.

Программа призвана поддержать физическую форму, психологическую готовность, устойчивость к нагрузкам и долгосрочное здоровье военнослужащих. Поскольку уровень тестостерона с возрастом может снижаться естественным образом, ранняя диагностика позволит выявлять возможный дефицит до того, как он начнет влиять на боеготовность.

— Забота о долгосрочном здоровье означает, что военнослужащие останутся сильными, выносливыми и способными выполнять задачи не только во время следующего развертывания, но и на протяжении всей жизни, — подчеркнул министр.

Новый протокол обследования также позволит сформировать базовые показатели состояния здоровья каждого военнослужащего, чтобы военные врачи могли при необходимости назначать адресное лечение.

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