США приняли председательство в G20 в 2026 году

С 1 декабря 2025 года, Соединенные Штаты приняли председательство в Группе двадцати (G20) на 2026 год.

— Под руководством президента Дональда Трампа G20 будет возвращено ее основная миссия — стимулирование экономического роста и процветание для достижения результатов, — говорится в заявлении.

США будут уделять первостепенное внимание трем ключевым направлениям: обеспечение экономического процветания за счет снижения административной нагрузки, создание доступных и надежных цепочек поставок энергоресурсов, а также внедрение новых технологий и инноваций.

Госдепартамент США отмечает, что намерен провести саммит лидеров «Большой двадцатки» в одном из величайших городов Америки, Майами, штат Флорида, в год 250-летия Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Трамп распорядился не приглашать ЮАР на саммит лидеров 2026 года в Майами, что усилило напряженность в отношениях между двумя странами.

Позже президент ЮАР ответил на угрозу Трампа исключить страну из саммита G2, подчеркнув, что страна является «суверенным демократическим конституционным государством» и не приемлет «оскорблений» в свой адрес.