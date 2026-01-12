США применили звуковое оружие в Венесуэле

Ливитт советует своим подписчикам в Х прочитать рассказ венесуэльского охранника, преданного свергнутому президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, о том, что произошло в ходе военной операции США.

Свидетель в интервью сообщил, что он был охранником на военной базе в Каракасе, где США взяли в плен Мадуро.

— Мы были начеку, но внезапно все наши радарные системы отключились без каких-либо объяснений. Следующее, что мы увидели, были беспилотники, множество беспилотников, летающих над нашими позициями. Мы не знали, как реагировать, — сообщил венесуэльский охранник.

По его словам, после беспилотников прибыло около восемь вертолетов, с которых спустились примерно 20 солдат.

— Но эти люди были технологически очень продвинуты. Они не были похожи ни на что, с чем мы сражались раньше. Это была настоящая бойня. Венесуэльской службы охраны было сотни человек, но у нас не было ни единого шанса. Они стреляли с такой точностью и скоростью… казалось, что каждый солдат делает по 300 выстрелов в минуту. Мы ничего не могли поделать, — говорит представитель охраны Мадуро.

Он отмечает, что преимущество нападавших было не только в стрелковом оружии.

— В какой-то момент они что-то запустили — я не знаю, как это описать… это было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри. У всех нас началось кровотечение из носа. Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Эти двадцать человек, не понеся ни единой потери, убили сотни наших. У нас не было возможности конкурировать с их технологиями, с их оружием. Клянусь, я никогда не видел ничего подобного. Мы даже не могли устоять на ногах после этого звукового оружия, или что бы это ни было, — сообщил очедидец.

