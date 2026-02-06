РУ
    12:45, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    США предлагают включить Китай в новый ядерный договор

    Срок действия Договора между США и Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений истек, и Трамп намерен включить в него Китай, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ipdefenseforum.com

    — Вместо того чтобы продлевать действие «Нового договора СНВ» (плохо согласованного Соединенными Штатами соглашения, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), мы должны поручить нашим ядерным экспертам разработать новый, улучшенный и модернизированный договор, который может продлиться еще долго в будущем, — Дональд Трамп сообщил в Truth Social.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду, что любой новый договор о контроле над вооружениями должен включать Китай, даже несмотря на то, что ядерный арсенал Пекина значительно меньше, чем у США и России, сообщает ABC News.

    — Президент и раньше ясно давал понять, что для реального контроля над вооружениями в XXI веке невозможно обойтись без участия Китая, учитывая его огромные и быстро растущие запасы, — заявил Марко Рубио.

    Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что его страна не будет участвовать в трехстороннем соглашении.

    — Ядерные силы Китая и США находятся на совершенно разных уровнях, и на данном этапе несправедливо и неразумно требовать от Китая участия в переговорах по ядерному разоружению, — ответил Линь Цзянь.

    В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин предложил США продлить действие «Нового договора СНВ» на один год, что Дональд Трамп первоначально назвал «хорошей идеей».

    Однако, США так и не дали официального ответа. Судя по сообщению Трампа с призывом к новым переговорам, он не поддержал продление договора.

    The New York Times сообщает, что Европейские лидеры заговорили о создании независимых от Вашингтона ядерных сил. Япония, Южная Корея и Турция входят в число других неядерных государств, обсуждающих возможность смены курса. В этом году США потратят 87 млрд долларов на свой ядерный арсенал, в том числе на модернизацию боеголовок и дорогостоящую замену устаревающих ракет и бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что 5 февраля 2026 года истек срок действия последнего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, который ограничивал ядерные арсеналы двух стран.

    СНВ-III ограничивал количество развернутых каждой стороной стратегических ядерных боеголовок 1550 единицами и накладывало ограничения на системы доставки, такие как межконтинентальные баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики. Соглашение также включало меры проверки, в том числе обмен данными, уведомления и проверки на местах, призванные уменьшить недоверие и предотвратить ошибки в расчетах.

