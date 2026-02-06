РУ
    23:05, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Истек срок договора по сокращению ядерного вооружения между Россией и США

    5 февраля 2026 года истек срок действия последнего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, который ограничивал ядерные арсеналы двух стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Истек срок договора по сокращению ядерного вооружения между Россией и США
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    В результате впервые за более чем полвека между Москвой и Вашингтоном отсутствуют какие-либо юридически обязывающие ограничения на стратегические ядерные арсеналы.

    Первый договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических вооружений — ОСВ-I был заключен в 1972 году, в последующем продлевался.

    СНВ-3 ограничивал количество развернутых каждой стороной стратегических ядерных боеголовок 1550 единицами и накладывало ограничения на системы доставки, такие как межконтинентальные баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики. Соглашение также включало меры проверки, в том числе обмен данными, уведомления и проверки на местах, призванные уменьшить недоверие и предотвратить ошибки в расчетах.

    В связи с истечением срока договора генсек ООН призвал США и РФ заключить новое соглашение. 

    — Я призываю оба государства незамедлительно вернуться за стол переговоров и достичь рамочного соглашения, которое восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность, — заявил Антонио Гутерриш.

    Он также сказал, что впервые за более чем полвека отсутствуют какие-либо обязательные ограничения на стратегические ядерные арсеналы России и Соединенных Штатов — двух государств, обладающих самыми большими запасами ядерного оружия в мире.

    Ранее Казахстан принял председательство в рамках зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. 

