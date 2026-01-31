РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:49, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан принял председательство в рамках зоны, свободной от ядерного оружия в ЦА

    Представители Министерства иностранных дел Казахстана приняли участие в ежегодной консультативной встрече государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Фото: Министерство иностранных дел Республики Казахстан

    В ходе встречи функции председательства на 2026 год в рамках Договора были официально переданы Казахстану. Кроме того, стороны обсудили совместную работу за 2025 год и планы на текущий год, включая координацию действий в рамках ООН.

    Делегация Казахстана, в качестве председателя, отметила, что данный год является юбилейным — 20 лет с момента подписания (в 2006 году) в Семипалатинске и подчеркнула важность тесного взаимодействия на ключевых площадках в сфере разоружения и нераспространения, включая Обзорные конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о запрещении ядерного оружия.

    В течение года также планируется проведение памятных мероприятий по линии внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии.

    Договор о ЦАЗСЯО («Семипалатинский договор») был подписан Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном 8 сентября 2006 г. в Семипалатинске и вступил в силу 21 марта 2009 г. после ратификации всеми пятью сторонами.

    Семипалатинский договор имеет ряд уникальных особенностей: он создал первую зону, свободную от ядерного оружия, в северном полушарии в регионе, который когда-то выступал полигоном для активного размещения и испытаний ядерного оружия, и где велась интенсивная добыча урана для военных целей. Более того, среди других аналогичных зон ЦАЗСЯО выделяется и наличием самой протяженной сухопутной границы сразу с двумя ядерными державами.

    Ранее корреспондент Kazinform разбирался в том, как Казахстан сумел превратить трагическое ядерное наследие в фундамент международного доверия и глобального лидерства в сфере мирных атомных технологий.

    Теги:
    Казахстан МИД РК Ядерное оружие
    Диана Калманбаева
    Автор
