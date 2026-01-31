Казахстан принял председательство в рамках зоны, свободной от ядерного оружия в ЦА
Представители Министерства иностранных дел Казахстана приняли участие в ежегодной консультативной встрече государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.
В ходе встречи функции председательства на 2026 год в рамках Договора были официально переданы Казахстану. Кроме того, стороны обсудили совместную работу за 2025 год и планы на текущий год, включая координацию действий в рамках ООН.
Делегация Казахстана, в качестве председателя, отметила, что данный год является юбилейным — 20 лет с момента подписания (в 2006 году) в Семипалатинске и подчеркнула важность тесного взаимодействия на ключевых площадках в сфере разоружения и нераспространения, включая Обзорные конференции Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о запрещении ядерного оружия.
В течение года также планируется проведение памятных мероприятий по линии внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии.
Договор о ЦАЗСЯО («Семипалатинский договор») был подписан Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном 8 сентября 2006 г. в Семипалатинске и вступил в силу 21 марта 2009 г. после ратификации всеми пятью сторонами.
Семипалатинский договор имеет ряд уникальных особенностей: он создал первую зону, свободную от ядерного оружия, в северном полушарии в регионе, который когда-то выступал полигоном для активного размещения и испытаний ядерного оружия, и где велась интенсивная добыча урана для военных целей. Более того, среди других аналогичных зон ЦАЗСЯО выделяется и наличием самой протяженной сухопутной границы сразу с двумя ядерными державами.
Ранее корреспондент Kazinform разбирался в том, как Казахстан сумел превратить трагическое ядерное наследие в фундамент международного доверия и глобального лидерства в сфере мирных атомных технологий.