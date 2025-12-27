РУ
    США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет

    США могут предоставить Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет, но Киев стремится к более длительному сроку, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Трамп Зеленскиймен телефон арқылы сөйлесті
    Фото: Ukrainian Presidency/ abaca/ picture alliance

    Об этом изданию Axios заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

    За два дня до анонсированной новой встречи с главой Белого Дома Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложении  предоставить его стране гарантии безопасности сроком на 15 лет, «который может быть продлен».

    — Я думаю, нам нужно больше 15 лет, — приводит слова Зеленского издание Axios.

    Он добавил, что сочтет «большим успехом», если Трамп согласится с этим во время их предстоящей встречи.

    Обе страны представят гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы, заявил Зеленский. По его словам, большинство аспектов двусторонних американо-украинских соглашений уже согласованы и зафиксированы в пяти документах, к которым может быть добавлен шестой.

    Украинский президент также напомнил об инициативе по созданию документа об участии европейских стран в обеспечении безопасности Украины. Ведущая роль в этом процессе отведена Франции и Великобритании .

    Издание также отмечает, что президент Украины надеется согласовать условия для урегулирования конфликта на переговорах с президентом США 28 декабря. Также Зеленский готов вынести положения «мирного плана» на всенародное голосование в стране, если Россия согласится прекратить огонь минимум на 60 дней. 

    По словам Зеленского, это необходимый минимум для проведения референдума, организация которого повлечет «политические, логистические и связанные с безопасностью сложности». 

    Он добавил, что гарантии безопасности вступят в силу только после полной ратификации парламентом или их одобрения на референдуме.

    Напомним, завтра 28 декабря состоится встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 декабря. 

    Диана Калманбаева
