США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет

Об этом изданию Axios заявил президент Украины Владимир Зеленский.

За два дня до анонсированной новой встречи с главой Белого Дома Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложении предоставить его стране гарантии безопасности сроком на 15 лет, «который может быть продлен».

— Я думаю, нам нужно больше 15 лет, — приводит слова Зеленского издание Axios.

Он добавил, что сочтет «большим успехом», если Трамп согласится с этим во время их предстоящей встречи.

Обе страны представят гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы, заявил Зеленский. По его словам, большинство аспектов двусторонних американо-украинских соглашений уже согласованы и зафиксированы в пяти документах, к которым может быть добавлен шестой.

Украинский президент также напомнил об инициативе по созданию документа об участии европейских стран в обеспечении безопасности Украины. Ведущая роль в этом процессе отведена Франции и Великобритании .

Издание также отмечает, что президент Украины надеется согласовать условия для урегулирования конфликта на переговорах с президентом США 28 декабря. Также Зеленский готов вынести положения «мирного плана» на всенародное голосование в стране, если Россия согласится прекратить огонь минимум на 60 дней.

По словам Зеленского, это необходимый минимум для проведения референдума, организация которого повлечет «политические, логистические и связанные с безопасностью сложности».

Он добавил, что гарантии безопасности вступят в силу только после полной ратификации парламентом или их одобрения на референдуме.

Напомним, завтра 28 декабря состоится встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 декабря.