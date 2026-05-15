США отклонили 14-пунктный план Ирана по урегулированию конфликта — Tehran Times

Тегеран утверждает, что Вашингтон вновь занял «принудительную позицию» по вопросу ядерной программы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

США отклонили представленный Ираном 14-пунктный план по урегулированию конфликта и прекращению войны, об этом в пятницу сообщила иранская газета Tehran Times в своем телеграм-канале.

По данным издания, Вашингтон направил Тегерану письменный ответ, в котором отверг все предложения иранской стороны.

— Отклонив предложения Тегерана, США в очередной раз подтвердили свою принудительную позицию, особенно в отношении ядерного вопроса, — сообщает газета.

Иранское предложение основывалось на двухэтапном переговорном процессе. На первом этапе предполагалось прекращение боевых действий на всех фронтах, а после выполнения условий Тегерана — переход ко второму этапу переговоров, посвященному ядерной программе Ирана.

Официального подтверждения со стороны Вашингтона или публикации текста иранского плана не последовало.

Ранее сообщалось, что Иран передал свой ответ на американские предложения через Пакистан, выступающий посредником в переговорах между сторонами.

Президент США Дональд Трамп на днях раскритиковал иранские предложения, заявив, что Тегеран «играет в игры». Как сообщают американские СМИ, администрация США продолжает настаивать на ограничениях в отношении иранской ядерной программы как ключевом условии возможного соглашения.

