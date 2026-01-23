США официально вышли из ВОЗ с долгом в $260 млн

— США продолжат играть ведущую роль в сфере глобального здравоохранения, но не через ВОЗ, — заявили в Министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Администрация Трампа сослалась на давние разногласия с ВОЗ, обвинив организацию в неправильной реакции на пандемию COVID-19, неспособности провести необходимые реформы и несправедливых финансовых требованиях к США. В Госдепартаменте заявили, что дальнейшее финансирование приостанавливается, поскольку, по их словам, ошибки ВОЗ обошлись США в триллионы долларов. В соответствии с указом американский персонал был немедленно отозван из ВОЗ, а участие США в ключевых глобальных переговорах, включая разработку договора о борьбе с пандемиями, приостановлено.

США планируют опираться на отношения с другими странами, а также на партнерство с неправительственными и религиозными организациями, пишет NBC News.

Представители Министерства здравоохранения и социальных служб США отказались сообщить, будут ли США участвовать в ежегодном совещании ВОЗ, запланированном на 27 февраля.

Однако выход США из организации вызывает споры, поскольку страна покидает ее, не выплатив около 260 млн долларов в качестве невыплаченных членских взносов за 2024 и 2025 годы, сообщает Inter Bellum News.

Эксперты в области права утверждают, что этот шаг нарушает законодательство США и потенциально делает выход из организации невозможным.

ВОЗ теперь вынуждена справляться с серьезным бюджетным кризисом после потери крупнейшего донора, на долю которого приходилось около 18% финансирования.

Эксперты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что выход из ВОЗ, скорее всего, приведет к опасным пробелам в отслеживании болезней и подготовке к ним. Особенно это рискованно в случае гриппа, с которым США сталкиваются каждый год.

— У ВОЗ есть сеть из 127 лабораторий по всему миру, которые выявляют и секвенируют штаммы гриппа. ВОЗ — это своего рода библиотека, и у США была читательская карточка, которая позволяла беспрепятственно получать нужную информацию. Теперь у нас нет доступа. У нас нет этой читательской карточки, — отметил эксперт по глобальному здравоохранению из Гарвардской школы общественного здравоохранения Джесси Бамп.

В США сейчас тяжелый сезон гриппа. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, на данный момент заболели 18 млн человек и умерли почти 10 000 человек, в том числе 32 ребенка.

Ранее сообщалось, что в США быстро распространяется новый вариант гриппа A (H3N2), также известный как «супергрипп».