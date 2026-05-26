США нанесли удары по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о нанесении «ударов в целях самообороны» для защиты американских войск от угроз со стороны иранских сил, передает агентство Kazinform.

— В число целей входили пусковые установки ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины. Центральное командование США продолжает защищать наши силы, проявляя при этом сдержанность в условиях продолжающегося прекращения огня, — заявил капитан ВМС Тим Хокинс, представитель CENTCOM.

CENTCOM spox Capt Tim Hawkins to Fox: «U.S. forces conducted self-defense strikes in southern Iran today to protect our troops from threats posed by Iranian forces. Targets included missile launch sites and Iranian boats attempting to emplace mines. U.S. Central Command continues… — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) May 25, 2026

Центральное командование не предоставило дополнительных подробностей об ударах.

Иран пока не отреагировал на атаку США. Однако ранее представитель иранского МИД Эсмаил Бакаи заявил, что, хотя в переговорах о прекращении войны и был достигнут определенный прогресс, сделка «не является неизбежной».

Иранские источники сообщили Al Jazeera, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по судну в море еще до атаки США.

Последние атаки произошли, несмотря на официальное прекращение огня между США и Ираном, действующее с 8 апреля.

Ранее в понедельник в Доху прибыла высокопоставленная иранская делегация для обсуждения мирного соглашения.

Прибытие делегации, в состав которой входят министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф, совпало с заявлением Трампа о том, что мирные переговоры «идут хорошо».

— Это будет либо отличная сделка для всех, либо никакой сделки вообще — возвращение к фронту и стрельбе, но еще более масштабное и мощное, чем когда-либо — а этого никто не хочет!, — написал Трамп в Truth Social.

Глава Белого дома также затронул вопрос дальнейшего использования обогащенного урана Ирана.

— Обогащенный уран (ядерная пыль!) будет либо немедленно передан США для доставки на родину и уничтожения, либо, что предпочтительнее, совместно и в координации с Исламской Республикой Иран, уничтожен на месте или в другом приемлемом месте, при этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) или ее аналог будут свидетелями этого процесса и события, — написал он в Truth Social.

Ранее Трамп предложил расширить соглашения Авраама.