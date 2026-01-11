США нанесли масштабные удары по позициям ИГ в Сирии

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (Centcom).

Президент США Дональд Трамп распорядился о проведении ударов в субботу. Они стали частью операции под кодовым названием «Удар ястреба» (Hawkeye strike) и были направлены в ответ на смертельную атаку, организованную ИГ 13 декабря против американских военнослужащих в Сирии. Удары направлены на уничтожение террористической инфраструктуры и защиту союзных сил в регионе.

— Наш посыл остается жестким: если вы причините вред нашим бойцам, мы найдем вас и уничтожим в любой точке мира, как бы вы ни пытались уйти от возмездия, — заявили в Centcom.

В ходе операции США и их партнеры использовали около 90 высокоточных боеприпасов, поразив более 35 целей при поддержке свыше 20 боевых самолетов. Места нанесения ударов и возможное число жертв пока не раскрываются.

Текущая операция продолжает усилия коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии, несмотря на продолжающуюся нестабильность в регионе.

Напомним, военные США в ночь на субботу, 20 декабря, нанесли удары по объектам террористической группировки ИГ в Сирии. Были атакованы боевики, а также объекты инфраструктуры и склады с оружием группировки.