    04:02, 25 Январь 2026 | GMT +5

    США могут ввести 100% пошлины на канадский импорт из-за сделки с Китаем

    Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил ввести 100-процентные пошлины на товары из Канады, если она заключит торговое соглашение с Китаем, передает агентство Kazinform со ссылкой на CBS News.

    Трамп угрожает Канаде 100% пошлинами из-за торговой сделки с Китаем
    Фото: Freepik

    Об этом он написал в социальной сети Truth Social, отметив, что премьер-министр Канады Марк Карни «глубоко ошибается», если считает, что сможет сделать Канаду «перевалочным пунктом» для китайских товаров, направляемых в США.

    — Если Канада подпишет сделку с Китаем, на все канадские товары, поступающие в США, немедленно будет введен 100-процентный таможенный тариф, — подчеркнул Трамп.

    Ситуация обострилась на фоне продолжающейся торговой напряженности: Канада подписала соглашение о снижении пошлин на китайские электромобили в обмен на снижение импортных тарифов на канадскую сельхозпродукцию. Изначально Трамп называл это соглашение «хорошим шагом» и отмечал, что Карни поступил правильно.

    Однако угрозы президента США совпали с обострением личной перепалки с Карни. В Давосе Трамп заявил, что «Канада живет благодаря Соединенным Штатам», на что канадский лидер ответил, что его страна демонстрирует миру независимость и не склонна поддаваться авторитарным влияниям.

    Напомним, Трамп отозвал приглашение Карни войти в недавно созданный президентский Совет мира, описав это в соцсетях как «отзыв самого престижного приглашения для Канады».

    Напряженность между странами усиливается и на фоне неоднократных предложений Трампа «включить Канаду в состав США», а также его шутливого редактирования карты, где Канада, Гренландия, Венесуэла и Куба представлены как части США.

    На данный момент Канада и США пока не достигли соглашения о снижении ряда тарифов, введенных Трампом, однако более серьезные последствия для канадской экономики сдерживает действующее Соглашение между Канадой, США и Мексикой, которое будет пересмотрено в этом году.

    Ранее сообщалось, что Китай введет дополнительные пошлины на товары из Канады.

    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
