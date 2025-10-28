США и Япония подписали соглашения о важнейших полезных ископаемых и торговле

Первое соглашение предусматривает «новый золотой век» в американо-японском альянсе и касается торговой сделки, в рамках которой на японские товары будет распространяться 15% пошлина в обмен на японские инвестиции в размере 550 млрд долларов в США.

— Лидеры двух стран с удовлетворением отметили быстрые и последовательные усилия обеих стран и подтвердили свою твердую приверженность реализации этого крупного соглашения, — говорится в соглашении.

Вторым было рамочное соглашение об обеспечении поставок важнейших и редкоземельных минералов за счет добычи и переработки. Во время своего визита в Азию Трамп подписал аналогичные соглашения с Таиландом и Малайзией на фоне опасений, что китайский экспортный контроль может нарушить глобальные поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства электронных устройств и других передовых технологий.

Ранее сообщалось, что США и Китай согласовали подходы к урегулированию спорных экономических тем.