    10:26, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    США и Япония подписали соглашения о важнейших полезных ископаемых и торговле

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали два соглашения о торговле и важнейших полезных ископаемых после двусторонней встречи, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    Фото: bssnews.net

    Первое соглашение предусматривает «новый золотой век» в американо-японском альянсе и касается торговой сделки, в рамках которой на японские товары будет распространяться 15% пошлина в обмен на японские инвестиции в размере 550 млрд долларов в США.

    — Лидеры двух стран с удовлетворением отметили быстрые и последовательные усилия обеих стран и подтвердили свою твердую приверженность реализации этого крупного соглашения, — говорится в соглашении.

    Вторым было рамочное соглашение об обеспечении поставок важнейших и редкоземельных минералов за счет добычи и переработки. Во время своего визита в Азию Трамп подписал аналогичные соглашения с Таиландом и Малайзией на фоне опасений, что китайский экспортный контроль может нарушить глобальные поставки редкоземельных металлов, необходимых для производства электронных устройств и других передовых технологий.

    Ранее сообщалось, что США и Китай согласовали подходы к урегулированию спорных экономических тем.

