США и Украина подпишут соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд
Власти США и Украины готовят к подписанию двустороннего соглашения, посвященного послевоенному восстановлению на сумму $800 млрд, а также обеспечению гарантий безопасности, передает агентство Kazinform.
Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Telegraph.
По данным издания, президент США Дональд Трамп может провести встречу с Владимиром Зеленским в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, где планируется обсудить подробности соглашения.
Ожидается, что $800 млрд будут выделяться в течение десяти лет, и эта сумма должна помочь Украине привлечь инвестиции, включая средства от частных компаний. Однако газета не уточняет, будет ли подписано соглашение о создании «сил обеспечения безопасности» для размещения на территории Украины в ходе этой встречи.
Кроме того, источники сообщили, что Зеленский первоначально планировал поездку в США для встречи с президентом, однако по совету европейских лидеров отказался от визита и перенес встречу в Давос. Европейские партнеры также посоветовали не торопиться с заключением сделки с Вашингтоном.
Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, ежегодно собирающая мировых лидеров бизнеса, политиков и экспертов для обсуждения глобальных вопросов. В 2026 году форум пройдет с 19 по 23 января, и основной темой встречи станет «Дух диалога».
Напомним, в конце декабря состоялась встреча Трампа и Зеленского во Флориде.