США и Украина подпишут соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрд

Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, президент США Дональд Трамп может провести встречу с Владимиром Зеленским в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, где планируется обсудить подробности соглашения.

Ожидается, что $800 млрд будут выделяться в течение десяти лет, и эта сумма должна помочь Украине привлечь инвестиции, включая средства от частных компаний. Однако газета не уточняет, будет ли подписано соглашение о создании «сил обеспечения безопасности» для размещения на территории Украины в ходе этой встречи.

Кроме того, источники сообщили, что Зеленский первоначально планировал поездку в США для встречи с президентом, однако по совету европейских лидеров отказался от визита и перенес встречу в Давос. Европейские партнеры также посоветовали не торопиться с заключением сделки с Вашингтоном.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, ежегодно собирающая мировых лидеров бизнеса, политиков и экспертов для обсуждения глобальных вопросов. В 2026 году форум пройдет с 19 по 23 января, и основной темой встречи станет «Дух диалога».

Напомним, в конце декабря состоялась встреча Трампа и Зеленского во Флориде.