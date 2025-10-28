РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:30, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    США и Бразилия могут заключить торговое соглашение

    После встречи с Дональдом Трампом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил уверенность в том, что его страна и Соединенные Штаты заключат торговое соглашение, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

    США и Бразилия могут заключить торговое соглашение
    Фото: кадр из видео

    Лула назвал встречу с Трампом «очень хорошей». Это заявление прозвучало на следующий день после того, как президенты двух стран провели переговоры в воскресенье на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, столице Малайзии.

    — Он заверил меня, что мы придем к соглашению. Я абсолютно уверен, что через несколько дней мы найдем решение, — заявил Луис Инасиу Лула да Силва.

    Президент Дональд Трамп также дал понять, что сделка вполне вероятна.

    — Я думаю, мы сможем заключить выгодные сделки для обеих стран, — сообщил Дональд Трамп после встречи с Лулой.

    В июле администрация Трампа ввела 40% пошлину на бразильские товары в дополнение к ранее введенному 10% тарифу. США обосновали введение пошлин тем, что политика Бразилии и уголовное преследование бывшего бразильского президента Жаира Болсонару создают чрезвычайную экономическую ситуацию.

    В сентябре Болсонару был признан виновным в попытке государственного переворота после того, как проиграл выборы в 2022 году. Верховный суд Бразилии приговорил его к 27 годам тюремного заключения.

    Ранее сообщалось, что США ввели 50-процентный тариф на товары Бразилии отчасти из-за обращения с бывшим президентом страны.

    Теги:
    Торговля Цены и тарифы Мировые новости США Бразилия
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Сейчас читают