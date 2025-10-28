США и Бразилия могут заключить торговое соглашение

Лула назвал встречу с Трампом «очень хорошей». Это заявление прозвучало на следующий день после того, как президенты двух стран провели переговоры в воскресенье на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре, столице Малайзии.

— Он заверил меня, что мы придем к соглашению. Я абсолютно уверен, что через несколько дней мы найдем решение, — заявил Луис Инасиу Лула да Силва.

Президент Дональд Трамп также дал понять, что сделка вполне вероятна.

— Я думаю, мы сможем заключить выгодные сделки для обеих стран, — сообщил Дональд Трамп после встречи с Лулой.

В июле администрация Трампа ввела 40% пошлину на бразильские товары в дополнение к ранее введенному 10% тарифу. США обосновали введение пошлин тем, что политика Бразилии и уголовное преследование бывшего бразильского президента Жаира Болсонару создают чрезвычайную экономическую ситуацию.

В сентябре Болсонару был признан виновным в попытке государственного переворота после того, как проиграл выборы в 2022 году. Верховный суд Бразилии приговорил его к 27 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что США ввели 50-процентный тариф на товары Бразилии отчасти из-за обращения с бывшим президентом страны.