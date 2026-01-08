США готовятся к мировой войне — Такер Карлсон

— Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне. Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне, — заявил Такер в своей авторской программе.

Как отметил консервативный журналист, многие надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, что события развиваются именно в этом направлении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять $1,5 трлн вместо ранее обсуждавшегося $1 трлн. По его словам, увеличение оборонных расходов позволит США создать вооруженные силы нового уровня и гарантировать защиту от любых угроз.