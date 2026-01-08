РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:25, 08 Январь 2026 | GMT +5

    США готовятся к мировой войне — Такер Карлсон

    Решение Дональда Трампа увеличить оборонный бюджет в 2027 году до 1,5 триллионов долларов говорит о том, что США готовятся к мировой войне. Об этом заявил известный американский журналист Такер Карлсон, передает агентство Kazinform. 

    США готовятся к мировой войне — Такер Карлсон
    Фото: ТАСС

    — Такой бюджет характерен для страны, которая готовится к глобальной или региональной войне. Очевидно, мы движемся в этом направлении, к мировой войне, — заявил Такер в своей авторской программе

    Как отметил консервативный журналист, многие надеются, что этого не произойдет, но, очевидно, что события развиваются именно в этом направлении. 

    Ранее Дональд Трамп заявил, что военный бюджет США на 2027 год должен составлять $1,5 трлн вместо ранее обсуждавшегося $1 трлн. По его словам, увеличение оборонных расходов позволит США создать вооруженные силы нового уровня и гарантировать защиту от любых угроз.

     

    Теги:
    Мировые новости США
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают