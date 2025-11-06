США готовят сделки с Казахстаном и Узбекистаном по стратегическим минералам – эксперт

– Последняя встреча в формате «С5+1» состоялась в Нью-Йорке два года назад. Что изменилось в политике США по отношению к Центральной Азии за это время и чего ожидать от предстоящего саммита?

– С момента встречи «С5+1» в 2023 году многое изменилось. В Вашингтоне сменилась администрация, внедряющая новую геостратегию. Согласно этому подходу, Соединенные Штаты ожидают, что региональные союзники возьмут на себя основную ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в своих стратегически важных регионах.

Более широкая цель новой политики — сократить роль Америки как главного гаранта безопасности на суше и сосредоточить усилия на морском, технологическом и стратегическом сдерживании.

– Казахстан недавно подписал крупную сделку с США на сумму $4 млрд по производству локомотивов, а Узбекистан заключил соглашение о закупке американских самолетов на $8 млрд. Можно ли ожидать новых крупных соглашений между США и странами Центральной Азии? В каких направлениях Вашингтон проявляет наибольший интерес?

– Я ожидаю появления дополнительных крупных сделок, особенно после соглашения по проекту «Дорога Трампа» (Trump Route for International Peace and Prosperity), открывшего ключевую транспортную артерию на Южном Кавказе. Это создает предпосылки для расширения транскаспийской торговли между Востоком и Западом через Средний коридор, что делает отношения со странами Центральной Азии еще более стратегическими.

Кроме того, нынешняя администрация Трампа поставила задачу сократить зависимость США от Китая в области редкоземельных элементов. В этой связи в ближайшие два года мы увидим новые соглашения с Казахстаном и Узбекистаном по поставкам и переработке важнейших минералов. Обратите внимание: на прошлой неделе заместитель госсекретаря Кристофер Ландау и специальный посланник Серджио Гор посетили обе страны, чтобы продвинуть соответствующие переговоры.

– В отношении Казахстана все еще действуют поправка «Джексона–Вэника» и 25-процентный тариф. Как эти меры влияют на развитие двусторонних экономических связей? Есть ли признаки того, что Вашингтон готов пересмотреть эти ограничения?

- Отмена поправки «Джексона-Вэника» – это только вопрос времени. Что касается тарифов в размере 25%, я думаю, что они, вероятно, станут предметом обсуждения по мере продвижения переговоров.

– Какой, на ваш взгляд, должна быть стратегия укрепления сотрудничества США и стран Центральной Азии?

– Соединенные Штаты и их партнеры в Центральной Азии должны воспользоваться текущим геополитическим моментом, чтобы превратить формат «С5+1» в стратегическое партнерство. Это позволит странам региона укрепить связи с Западом и международным сообществом в целом.

Также свое мнение о том, как изменилась внешняя политика Соединенных Штатов за два года после саммита «С5+1» и какие ожидания связаны с предстоящей встречей в Вашингтоне высказал председатель Института Центральной Азии и Кавказа Фредерик Старр.