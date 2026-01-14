США должны оказать давление на Украину из-за атак дронов на КТК — Айдос Сарым

По мнению депутата, обеспечение безопасности объектов КТК требует участия всех крупных акционеров.

— Я думаю, что это, наверное, задача, все-таки… Россия является таким же акционером и, соответственно, Россия должна больше делать для обеспечения безопасности. Это раз. Но я до этого уже говорил, мне кажется, одним из крупных акционеров является тот же Chevron. Мы знаем, что Украина критически зависит от поддержки США. Chevron не самая последняя компания в этом мире. Я думаю, что США и другие наши партнеры должны вместе оказать давление на Украину с тем, чтобы они свои цели выбирали, — заявил Айдос Сарым.

Напомним, 13 января танкер «Matilda» под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз», подвергся атаке БПЛА. На судне зафиксирован взрыв без последующего горения. Жертв и пострадавших среди экипажа нет. По предварительной оценке технических служб, танкер сохраняет мореходность, признаков критических повреждений корпуса на данный момент не выявлено.

Танкер «Delta Harmony» под флагом Либерии — также подвергся атаке БПЛА, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате инцидента произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших среди членов экипажа нет. По данным оперативного штаба, на момент происшествия погрузка нефти на судно еще не производилась, грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам РК не нанесено.