США депортировали вторую группу иранцев — NYT

Авиалайнер вылетел из аэропорта в Месе, штат Аризона, который сделает две остановки в Египте и Кувейте. Граждане российской и арабских стран выйдут из самолета в Каире, а иранцы затем отправятся в Кувейт, где пересядут на чартерный самолет Kuwait Airways, чтобы отправиться в Тегеран, сообщает The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников, пожелавших остаться анонимными, поскольку не уполномочены выступать публично.

Данный рейс для депортации иранцев из США стал вторым, после того как в сентябре была отравлена первая группа граждан Ирана после нескольких месяцев переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Министерство внутренней безопасности США не прокомментировало этот рейс.

Директор консульской службы Министерства иностранных дел Ирана Моджтаба Шасти Карими, сообщил местным СМИ в воскресенье, что в ближайшие дни Иран ожидает прибытия около 55 депортированных из США.

Сообщается, что администрации Трампа достигла соглашения с Тегераном о координации по возвращению иранских граждан, которым грозит депортация. По оценкам, их около 2000 человек.

Администрация Трампа заявила, что планирует провести крупнейшую в истории страны депортацию нелегальных иммигрантов, которые незаконно пересекли границу США.

Ранее сообщалось, что США начинают пересмотр дел обладателей грин-карт из 19 стран, в числе которых выходцы из Ирана.