Сроки строительства соцобъектов срываются в Акмолинской области

В 2025 году в Акмолинской области предусмотрена реализация 127 мероприятий Дорожной карты, однако полностью исполнены лишь 89 из них или 70,1%. Еще 26 мероприятий находятся на стадии реализации, по 11 имеются риски неисполнения. По словам спикера, в двух случаях предлагается полная замена проектов, еще по девяти — перенос сроков исполнения на 2026–2028 годы.

Одним из ключевых проектов остается строительство семи объектов здравоохранения. Согласно плану, в 2025 году должны были быть введены в эксплуатацию многопрофильная областная больница в Кокшетау и больница с поликлиникой в районе Биржан сал. Однако срок ввода областной больницы предлагается перенести на 2026 год из-за отставания от графика.

— В строительстве больницы занято около 2 450 работников и задействовано более 40 единиц техники, — отметила Д. Култасова на заседании акмолинского областного филиала партии «AMANAT».

На сегодня нулевой цикл выполнен на 95%, монолитный бетон — на 85%, готовность основных блоков составляет от 79 до 86%. Вместе с тем, работы по наружным стенам и инженерным сетям выполнены менее чем на 20%.

Риски зафиксированы и по капитальному ремонту стадиона в Ерейментау, который не начат из-за поздней разработки проекта и отсутствия заявок от подрядчиков. В связи с исключением расходов на социальные объекты из республиканского бюджета на 2026–2027 годы сроки предлагается перенести на 2028 год.

По проекту завершение строительства проблемных домов с долевым участием в городе Косшы (ЖК «Аманат», «Құрылтай» и «Шоколад») планируется перенести на 2026 год.

Под угрозой оказались и проекты в сфере водоснабжения и водоотведения. В частности, из-за отсутствия финансирования имеются риски по строительству сетей водоотведения, коллектора и канализационных насосных станций в поселке Бурабай. В текущем году из местного бюджета выделено 3,5 млн тенге, проводится корректировка проекта в связи с удорожанием. Сроки завершения ряда объектов предлагается перенести на 2027 год. Также в связи с отставанием от графика производственных работ по реконструкции сетей водоснабжения в п. Шантобе города Степногорска сроки переносятся на следующий год.

Кроме того, дефицит финансирования влияет на реализацию проектов по газификации и электроснабжению. Так, для завершения газораспределительных сетей в ряде населенных пунктов требуется 1,6 млрд тенге из республиканского бюджета, а на строительство и реконструкцию сетей электроснабжения — еще 2,3 млрд тенге.

Отдельно отмечены сложности с реабилитационным центром для людей с ограниченными возможностями на 150 мест, строительство которого начато еще в 2022 году. Договор с подрядчиком расторгнут, объект предлагается ввести в эксплуатацию лишь в 2027 году. Риск связан с корректировкой проекта. Общая стоимость проекта составляет 7,4 млрд тенге, до 2024 года освоено 1,9 млрд тенге, в 2025 году выделено 2,1 млрд тенге.

Также риски сохраняются по проекту строительства полигона твердых бытовых отходов из-за задержек при подписании договоров в связи с нестабильной работой веб-портала ГЧП, предлагается перенести сроки на 2026 год.

По информации Динары Култасовой, дефицит бюджета развития на 2025 год в регионе составляет 3,9 млрд тенге — это деньги из республиканского бюджета.

— В процессе реализации Дорожной карты может меняться приоритетность мероприятий, так как учитывается дефицит областного бюджета, факты недофинансирования из республиканского бюджета, удорожание проектов, ежегодное принятие центральными госорганами НПА, не обеспеченных финансовыми средствами, недобросовестные подрядчики, судебные разбирательства. Все это выявляется в процессе постоянного мониторинга Дорожной карты, — отметила выступающая.

Однако в регионе есть ряд мероприятий, которые не были исполнены еще с 2023–2024 годов. К примеру, в 2023 году из запланированных четырех объектов водоснабжения и водоотведения реализован один проект в Атбасарском районе.

Так, работы по строительству конструктивной части ливневой канализации г. Щучинска практически выполнены, осталось только благоустройство и восстановление поврежденных лотков. Однако подвел подрядчик, для расторжения договора с которым необходимо решение суда. Судебные разбирательства начались в 2024 году. После акиматом района будет проведена работа по признанию объекта бесхозяйным с дальнейшим принятием объекта в коммунальную собственность. Работы планируют завершить до конца 3-го квартала 2026 года.

Еще один пример. Капитальный ремонт Буландынской райбольницы и Атбасарской больницы в рамках Нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» должен был завершиться в 2024 году. Согласно внесенным изменениям в постановление Правительства, проект по модернизации Буландынской районной больницы заменен на модернизацию Степногорской многопрофильной городской больницы и ввод объекта перенесен на 2026 год.

На капремонт блоков Г и Е Степногорской больницы в 2023 году выделено 50 млн тенге, из которых не освоено 35,4 млн. В 2024 году — 258,6 млн. В августе 2025 года из Спецгосфонда — 135,1 млн тенге. Однако договор с подрядчиком был расторгнут в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. Конкурс будет объявлен повторно, как только завершатся суды. Работы планируется окончить в 2026 году.

В завершение спикер подчеркнула, что за каждым пунктом Дорожной карты закреплены ответственные управления и акиматы, и призвала обеспечить своевременную и качественную реализацию всех запланированных мероприятий.

