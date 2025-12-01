РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:07, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сроки расследования по делу экс-главы «Алматыэлектротранс» прерваны

    Бывший генеральный директор ТОО «Алматыэлектротранс» Берикхан Мурзакаримов все еще находится в международном розыске, передает агентство Kazinform.

    Фото: ТОО Алматыэлектротранс

    В департаменте экономических расследований по Алматы сообщили, что окончательное процессуальное решение по уголовному делу, возбужденному по части 4 пункта 2 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере), в отношении экс-руководителя предприятия, на сегодня не принято.

    — В связи с объявлением подозреваемого Мурзакаримова Б.К. в международный розыск, сроки досудебного расследования прерваны. В соответствии со статьей 201 УПК РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению, — отметил заместитель руководителя ДЭР по городу Б. Тлемисов.

    Напомним, Мурзакаримов возглавил ТОО «Алматыэлектротранс» в феврале 2021 года, а в декабре 2023 года был объявлен в розыск.

    В августе этого года сообщалось, что экс-главу предприятия разыскивают за границей. 

    Теги:
    Хищение Розыск Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
