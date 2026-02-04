Сроки полномочий действующего Парламента обсудят на заседании Конституционной комиссии

Как отметила Азимова, Конституция является Основным законом государства и формируется в соответствии с общепризнанными международными конституционными подходами к ее содержанию, структуре и логике изложения.

Конституция закрепляет стратегические положения, касающиеся государственной политики и развития общества, а также гарантий прав и свобод граждан. Однако более детальное регулирование конституционных положений, как правило, обеспечивается на уровне закона. По ее словам, это общепринятый подход к написанию Основного закона.

— Мы продолжим наше обсуждение проекта Конституции на следующем заседании и будем обменяться мнениями по вопросам, требующих разъяснений. Кроме того, предлагаю на одном из заседаний Комиссии обсудить переходные положения проекта Конституции, касающиеся сроков разработки нормативных правовых актов и сроков полномочий и деятельности действующего Парламента, назначенных должностных лиц, — сказала Эльвира Азимова.

Напомним, что Комиссия провела уже шесть заседаний. Все заседания были полностью открытыми и транслировались в прямом эфире. Ее работу широко и детально освещали средства массовой информации. 31 января Комиссией был опубликован проект новой Конституции Казахстана.