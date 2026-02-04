РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:16, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Сроки полномочий действующего Парламента обсудят на заседании Конституционной комиссии

    Председатель Конституционной комиссии Эльвира Азимова предложила обсудить на одном из заседаний сроки полномочий и деятельности действующего Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Эльвира Азимова
    Кадр из видеотрансляции

    Как отметила Азимова, Конституция является Основным законом государства и формируется в соответствии с общепризнанными международными конституционными подходами к ее содержанию, структуре и логике изложения.

    Конституция закрепляет стратегические положения, касающиеся государственной политики и развития общества, а также гарантий прав и свобод граждан. Однако более детальное регулирование конституционных положений, как правило, обеспечивается на уровне закона. По ее словам, это общепринятый подход к написанию Основного закона.

    — Мы продолжим наше обсуждение проекта Конституции на следующем заседании и будем обменяться мнениями по вопросам, требующих разъяснений. Кроме того, предлагаю на одном из заседаний Комиссии обсудить переходные положения проекта Конституции, касающиеся сроков разработки нормативных правовых актов и сроков полномочий и деятельности действующего Парламента, назначенных должностных лиц, — сказала Эльвира Азимова.

    Напомним, что Комиссия провела уже шесть заседаний. Все заседания были полностью открытыми и транслировались в прямом эфире. Ее работу широко и детально освещали средства массовой информации. 31 января Комиссией был опубликован проект новой Конституции Казахстана.

    Теги:
    Конституция Парламент Конституционная реформа
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают